Для того чтобы все верующие смогли добраться до крещенской купели, расположенной в парке отдыха «Водный», в Новокузнецке пустят два дополнительных автобуса.По данным управления по транспорту и связи города Новокузнецка, в крещенскую ночь по городу будут курсировать два дополнительных автобуса. Один из них будет отправляться от остановки «Левый берег», которая находится напротив дома № 111б по улице Кирова, и будет двигаться по улице Дружбы. Второй автобус отправляется от «Универбыта» и движется по Октябрьскому проспекту. Оба следуют до парка «Водный», делая по пути остановки на «Комсомольской площадке» и «Авторынке».График движения автобусов:«Универбыт» - парк «Водный»18 января - в 21.00, 22.00, 23.00.19 января - в 0.00, 1.00, 1.30, 2.30, 3.30.Парк «Водный» - «Универбыт»:18 января - в 23.30, 22.30, 23.30.19 января - в 0.30, 2.00, 3.00.«Левый берег» - парк «Водный»:18 января - в 21.30, 22.30, 23.30.19 января - в 0.30, 1.30, 2.00, 3.00, 4.00.Парк «Водный» - «Левый берег»:18 января - в 22.00, 23.00.19 января - в 0.00, 1.00, 2.30, 3.30.Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 740-195 и 8-800-600-4770 (звонок бесплатный).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кемерове изменилось время проведения крещенских купанийВ Кемерове меняется время проведения крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. (подробности)Где в Новокузнецке установят купели на Крещение 2021В Новокузнецке началась подготовка к проведению обряда Крещения Господня в 2021 году. (подробности)Будут ли в 2021 году в Кузбассе крещенские морозыПо традиции 19 января православные христиане отмечают один из своих главных праздников - Крещение Господне. После проведенной службы принято окунаться в специальные купели, вырубленные заранее в замерзших водоемах или оборудованных при храмах. (подробности)