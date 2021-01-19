Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о промежуточных итогах прививочной кампании против коронавируса в областном центре. Стало известно, кто активней всех участвует в вакцинации.Как написал глава города в своем Instagram-аккаунте, в город уже поступило 3602 дозы вакцины. Привились 1737 человек - это 48,2 процента от возможных на данный момент. При этом второй укол (а вакцина, напомним, двухкомпонентная) получили 905 жителей.Из привитых 273 человека - это люди в возрасте 60 лет и старше. Что касается других категорий, то прививку сделали 547 медработников, 238 работников образования, 67 работников соцзащиты, 61 работник сферы обслуживания - это транспорт, торговля, общепит, ЖКХ и другие. Также привились 196 сотрудников промышленных предприятий, 27 сотрудников полиции и четыре студента.