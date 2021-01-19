Синоптики Гидрометцентра России рассказали о погодных аномалиях, которые могут наблюдаться в Кузбассе по итогам января. Вторая половина месяца может стать для жителей неожиданностью.По прогнозам специалистов, в азиатской части России средняя месячная температура воздуха в январе ожидается на большей части территории около средних многолетних значений. На Таймыре – на один градус выше, а в Омской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Дальневосточного федерального округа, наоборот, на один градус ниже нормы. В Кузбассе, согласно графику, будет ниже нормы на полградуса. И если сейчас в регионе тепло, то вероятно, что до конца месяца еще предстоят неожиданные похолодания. Тогда среднее значение температуры приблизится к тому, что обещают синоптики.