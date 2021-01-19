Продолжается строительство нового терминала кемеровского аэропорта, который планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года, к 300-летию Кузбасса.Строители круглосуточно работают на площадке - и в морозы, и в праздники, благодаря чему опередили график на месяц. Недавно компания-застройщик нового терминала получила разрешение в Сибирском управлении Ростехнадзора на допуск тепловой установки для проведения пусконаладочных работ.В новом терминале аэропорта будет шесть выходов на посадку, из них два телетрапа - пассажиры смогут попасть в здание прямо из самолета по переходу. Кроме этого, в зале регистрации будет установлен макет космической ракеты в натуральную величину.Уже сейчас полностью завершены работы по устройству монолитного фундамента и монолитного каркаса, завершена укладка водопровода, канализации, теплотрассы. Почти готово остекление фасада, идет работа над монтажом кровли. Также ведутся работы внутри будущего терминала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будет выглядеть новый аэропорт в КемеровеГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опубликовал в социальных сетях проект нового терминала. Его планируют построить в кемеровском международном аэропорту, а пока можно представить, как это будет выглядеть. (подробности)Цивилев недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропортаСергей Цивилев недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта. Губернатор Кузбасса поставил новую задачу перед руководством воздушной гавани. (подробности)В кемеровском аэропорту построят новый международный терминалКак рассказал совладелец компании-собственника аэропорта «Новапорт» Роман Троценко, строительство нового терминала начнется после того, как будет снесено старое здание - этот вопрос должен разрешиться к сентябрю 2019 года. (подробности)