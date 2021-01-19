Все больше кузбассовцев ставят прививку от коронавируса. Один из них – глава Прокопьевска Андрей Мамаев рассказал о самочувствии после посавленной вакцины.- Прививка – это защита от коронавируса. Лично поставил прививку от коронавируса в четверг, чувствую себя хорошо, отметил Андрей Мамаев.Мэр Прокопьевска также сообщил, что открывается еще один прививочный кабинет – он будет расположен в поликлинике по улице Институтской, 45. Андрей Мамаев обратил внимание горожан на то, что анализ крови перед процедурой вакцинации сдавать не нужно. Когда приходили первые партии вакцины, анализ на антитела выявлял тех, кому прививка положена в первую очередь. Теперь вакцины достаточно.Поставить прививку бесплатно могут все желающие в возрасте от 18 лет. Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).Записаться на прививку от коронавируса можно по единому телефону 122, либо обратиться в поликлинику по месту жительства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации. (подробности)Работающие с больными коронавирусом медики Кузбасса получат праздничные надбавкиВ Кузбассе медики, работающие с заболевшими коронавирусом, получат праздничные надбавки. Об этом сообщили в минздраве региона. (подробности)В каких городах больше всего заболевших коронавирусомВ каких городах и территориях больше всего заболевших коронавирусом, а в каких - меньше? Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе. (подробности)