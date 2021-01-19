В соцсетях появилась видеозапись, на которой водитель красной Mitsubishi на заднем ходу проехался по дороге с односторонним движением. Инцидент произошел в Кемерове на бульваре СтроителейВ ролике очевидец ухмыляется и говорит, что за рулем находилась женщина:«Вот у нас по бульвару Строителей - односторонка, едет женщина за рулем»В комментариях к ролику некоторые пользователи встали на сторону женщины и осудили поведение очевидца, который вместо того, чтобы немного уступить дорогу для разворота, подпирал красный автомобиль:«Автор \\"настоящий мужик\\" браво, еще подпирает специально, [нехороший человек]. Оставил бы ей место немного впереди для разворота и все, – пишет пользовательница Ирина – Видно же, что она по ошибке попала в такую ситуацию. Разумеется, она не права, но ты себя повёл как [нехороший человек] выложил все напоказ. Со своим [неприятным для слуха] голосом вот у нас женщина едет по бульвару строителей»На видео водительница, не без труда, но все же доехала до проспекта Химиков и там пристроилась на левую полосу