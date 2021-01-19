На утро 19 января в Кузбассе снова выросло число заболевших коронавирусом. Тесты на ковид оказались положительными еще у 110 человек.С начала пандемии коронавируса, этот диагноз подтвердился у 28 154 кузбассовцев. О последних 110 случаях стало известно утром 19 января. Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: 179 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, выписаны. Число выздоровевших достигло 25 412 человек.К сожалению, изменилась и печальная статистика - еще один пациент скончался.- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске, - сообщает оперштаб.Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 502.Сейчас медицинскую помощь получают 2240 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2908 человек.