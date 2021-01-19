Еще на одного человека пополнилась печальная статистика пациентов, у которых выявили коронавирус. в этот раз его жертвой стала 73-летняя женщина.- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске, - сообщает оперативный штаб.Таким образом, общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 502 человек.Напомним, за минувшие сутки заболели еще 110 жителей региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 28 154 человека. 179 пациентов выздоровели, и теперь число тех, кто поборол болезнь с начала пандемии составило 25 412 человек.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2240 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2908 человек.