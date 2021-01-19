Кемеровский районный суд оштрафовал кузбассовца за то, что в апреле прошлого года он опубликовал на личной странице ВКонтакте нацистский символ - свастику. Пост, по версии суда, увидело неопределенное количество пользователей.Подсудимый полностью признал свою вину. Он заявил, что к персональному компьютеру и личной странице никто, кроме него самого, не имел доступа, а публикация поста была осознанной. Виновник рассказал, что он также понимал последствия размещения подобного контента.Во время заседания суд постановил признать мужчину виновным в административном правонарушении - пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной символики или атрибутики. Ему придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.