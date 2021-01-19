Сергей Цивилев окунулся в крещенскую купель. Видео, на котором запечатлен обряд, супруга губернатора разместила в социальных сетях.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в крещенскую ночь, следуя традициям, окунулся в прорубь. Кадры с тем, как проходил обряд, в социальных сетях разместила его супруга, Анна Цивилева.Сергей Цивилев так же, как и остальные, сначала дождался своей очереди, потом спустился в купель и, следуя традициям, трижды окунулся с головой в прорубь. Когда же он вышел из купели, поздравил всех с праздником Крещения.Написала на своей странице в Instagram теплые слова поздравления и Анна Цивилева.«С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет счастье, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода», - написала жена губернатора в комментарии к посту.