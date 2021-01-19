Стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали за прошлый месяц. Данные предоставили эксперты Кемеровостата.Согласно индексам потребительских цен на товары и услуги за декабрь 2020 года, подорожала довольно многочисленная группа товаров. Так, в последний месяц прошлого года выросли цены на свежие огурцы (+76,02 процента), свежие помидоры (+25,23), свеклу (+19,01), картофель (+15,24), яйца куриные (+13,32), капусту (+9,67), майонез (+7,64), икру лососевых рыб (+7,02), морковь (+6,29).Напротив, подешевели рис (-4,99 процента), сахар (-4,73), соль (-4,03), черный чай в пакетиках (-3,33), мясокопчености (-3,23), мороженые кальмары (-2,83).В целом же за 2020 год все товары и услуги подорожали в среднем на 4,58 процента. Конкретно продовольственные товары - на 5,69 процента, а непродовольственные - на 4,17.