Сотрудники МЧС за последние два дня помогли выбраться из пожара жителям многоквартирных домов в двух кузбасских городах - Кемерове и Киселевске. В обоих случаях, по версии специалистов, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.Первый пожар произошел в Киселевске 18 января. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали 29 человек, которые не смогли выбраться самостоятельно. Возгорание произошло в подъезде дома на седьмом этаже, в результате которого обгорели стены на площади 18 квадратных метров.Второй произошел сегодня в Кемерове, на улице Инициативной. Пожарные с помощью спасательных устройств вытащили из дома 16 человек. Источник огня находился на первом этаже, его удалось потушить менее чем за 10 минут. От пожара пострадали вещи, расположенные на лестничной клетке, а также 100 погонных метров кабеля.