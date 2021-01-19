В Кузбассе обсудили подготовку к чемпионату мира по волейболу, который пройдет в областной столице в 2022 году. С представителями оргкомитета встретился Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с представителями оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Instagram.Участники встречи обсудили готовность Кузбасса к проведению соревнований. В частности, делегация уже познакомилась с инфраструктурой города и осмотрела строящийся спорткомплекс «Кузбасс-Арена» на 6 тысяч зрителей.«Темпы строительства членов комитета впечатлили. Заместитель генерального директора по операционной деятельности чемпионата мира по волейболу FIVB Владислав Ершов отметил, что все графики подготовки к соревнованиям реализуются вовремя», - сказал Сергей Цивилев.