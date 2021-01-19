Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду 20 января. У регион идут 34-градусные морозы.В ночь на 20 января по области ожидается -22…-27 градусов, местами -29…-34 градуса. Днем потеплеет до -22…-27 градусов, местами будет -12…-17. Будет дуть западный ветер с переходом на юго-восточный, его скорость составит 2-7 метра в секунду, местами возможны порывы до 12 метров. Ожидается переменная облачность, ночью по востоку региона местами пройдет небольшой снег, ночью по западу и днем по области преимущественно без осадков, местами изморозь, дымка.В Кемерове ночью столбики термометров покажут -29…-31 градус, днем ожидается -23…-25 градусов. Западный ветер с переходом на юго-восточный наберет скорость 2-7 метров в секунду. Преимущественно эти сутки пройдут без осадков.