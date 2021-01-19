В хоккейном клубе «Кузбасс» сменился главный тренер. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Кемеровскую команду теперь будет возглавлять Дмитрий Щетинин. Его помощником назначен Алексей Китьков. Такое решение было принято руководством ХК «Кузбасс».На посту главного тренера Дмитрий Щетинин сменил Сергея Большакова, который возглавлял клуб с августа 2020 года. Под его руководством «Кузбасс» провел в Суперлиге чемпионата России 15 матчей и набрал 23 очка.- Трудовой договор клуба с Сергеем Геннадьевичем досрочно прекращен по соглашению сторон, - сообщили в клубе. - ХК «Кузбасс» благодарит Сергея Большакова за добросовестную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.