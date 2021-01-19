Валерий Белицкий, в течение трех лет возглавлявший УФСБ по Кемеровской области, назначен заместителем начальника Северо-Кавказской железной дороги по безопасности и режиму.Генерал-майор ФСБ в отставке возглавляя УФСБ России по Кемеровской области с сентября 2015 по ноябрь 2018 годы. Он вел успешную антикоррупционную деятельность. За время его руководства в региона прошли громкие задержания и расследования. Так, в 2016 году за решетку попали два замгубернатора Кузбасса, руководитель регионального управления Следкома, один из известных предпринимателей. Все они проходят по делу разреза «Инской», разбирательства по которому длятся до сих пор. Так же за время его руководства случился переломный момент – пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» - дело по ней до сих пор не закрыто, а виновным не вынесены приговоры.С ноября 2018 по сентябрь 2019 года Валерий Белицкий возглавлял Калининградское управление ФСБ. Теперь же генерал-майор в отставке стал замначальника Северо-Кавказской железной дороги по безопасности и режиму.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В кузбасском ФСБ сменился руководительВ понедельник, 28 сентября, появилась информация о том, что в Управлении ФСБ по Кемеровской области сменился руководитель. Им стал полковник Валерий Белицкий, который сменил на этой должности генерал-майора Владимира Панова. (подробности) Калининградское управление ФСБ возглавил генерал-майор из КемеровоНовым начальником управления ФСБ по Калининградской области назначен генерал-майор Валерий Белицкий, ранее возглавлявший УФСБ по Кемеровской области. (подробности)Очередное заседание суда по громкому делу об акциях разреза «Инской» состоялось в Кемерове. Показания давала нотариус, которая оформляла право на передачу документов. Также решался вопрос о содержании Сергея Калинкина под стражей. (подробности)Суд над двумя бывшими замами губернатора Кузбасса пройдет в КемеровеСледственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников из Кемеровской области, которые пытались поделить разрез «Инской». Восемь фигурантов предстанут перед судом. (подробности) Александр Щукин сознался в даче взятки руководителю кузбасского Следственного комитетаКузбасский бизнесмен Александр Щукин, которого обвиняют в вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез Инской» у Антона Цыганкова, дал признательные показания. (подробности)