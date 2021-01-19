Министерство энергетики России выделит Кузбассу, а также соседней Новосибирской области средства на бесплатный уголь для пенсионеров.Минэнерго РФ объявило электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля для пенсионеров и граждан льготных категорий, проживающих в Кузбассе и Новосибирской области. Соответствующая документация была размещена на едином портале госзакупок.Согласно условиям контракта, выбранный исполнитель должен будет поставлять уголь жителям Анжеро-Судженска, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Орджоникидзевского района Новокузнецка, а также города Тогучин в Новосибирской области. Уголь будет доставляться до 1 декабря 2021 года.Стартовая цена контракта - более 226,5 миллиона рублей. Аукцион будет проведен во вторник, 19 января.