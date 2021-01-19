53-летняя жительница Рудничного района города Кемерово заявила в полицию об ограблении. Некто проник в ее дом и украл телевизор за 20 тысяч рублей. На место преступления вместе со следователями прибыл полицейский кинолог с овчаркой по кличке Лев.Взяв след, собака привела оперативников к соседнему частному дому. Внутри находился мужчина 36 лет, который ранее уже был судим. Следователи выяснили, что рецидивист был хорошо знаком с семьей потерпевшей и в день ограбления приходил к ней. Дождавшись, когда хозяйка дома уйдет по делам, он похитил телевизор и сдал его в ломбард. Сотрудники выясняют местонахождения телевизора.В отношении преступника возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальный срок наказания по данной статье составляет шесть лет лишения свободы.