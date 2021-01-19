В Анжеро-Судженске местная жительница нашла на популярном сайте объявление о продаже щенка породы йоркширский терьер за 13 тысяч рублей. Недолго думая, женщина решила приобрести животное, связавшись с продавцом.Обсудив условия доставки и оплаты, она передала данные банковской карты и СМС-сообщения с кодами продавцу, чтобы он отправил щенка. Некоторое время спустя женщина обнаружила, что с ее карты списали 26 тысяч рублей. А когда она попыталась снова связаться с продавцом, оказалось, что объявление удалено.Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники пытаются найти подозреваемого. Известно, что номер, с которого он связывался с женщиной, зарегистрирован в Московской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальный срок наказания по ней составляет шесть лет лишения свободы.