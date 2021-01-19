Появились подробности в деле первоклассницы одной из кемеровских школ, которая пронесла на уроки кухонный нож. Напомним, проверки проводили как мэрия, так и представители нескольких ведомств - полиции, Следкома, прокуратуры.Как рассказали городские власти, в управление образования города 29 декабря обратились родители учащихся гимназии в Лесной Поляне по поводу поведения одной из первоклассниц. Проверка показала, что девочка действительно смогла пронести с собой нож. Это стало возможным из-за невыполнения условий договора со стороны частной охранной организации, оказывающей услуги гимназии. Предприятию направлена претензия с требованием устранить недостатки пропускной системы, а также назначен штраф.В дальнейшем во избежание подобных инцидентов на отдельный вход для учеников младших классов будет установлен металлодетектор. Также во всех школах будут организованы проверки пропускного режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я нападу на одноклассника»: в Кемерове первоклассница пришла на уроки с ножомСледственный комитет и прокуратура проверяют информацию о первокласснице одной из школ Кемерова, которая пришла на уроки с ножом. (подробности)