В действующие меры по противодействию COVID-19 внесены новые изменения. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.Вечером 19 января стало известно о внесении новых изменений в действующие на сегодняшний день меры по противодействию коронавирусу в Кузбассе. Так, из-за того, что коронавирусная инфекция по-прежнему продолжает распространяться в Кузбассе, правительство региона приняло решение продлить режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса от 65 лет и старше до 3 февраля 2021 года.Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора отметили, что режим самоизоляции - действенная мера: после его введения среди представителей старшей возрастной группы кузбассовцев снизилось число заболевших.- Для данной категории граждан эта мера сохраняется, продлеваться она однозначно будет. Эта мера действенная, мы видим ее положительное влияние. Лиц старше 65 лет нам нужно беречь, - сказала Маргарита Новоселова во время брифинга 14 января..ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации.(подробности)Министр ЖКХ Кузбасса решился привиться от коронавирусаМинистр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела. (подробности)Мэр Новокузнецка рассказал о количестве привитых от коронавируса Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины. (подробности)