На одной из новокузнецких улиц в скором времени появятся новые дорожные знаки. Они будут регулировать стоянку автомобилей.Жители Новокузнецка не раз обращались с просьбой установить дорожные знаки на проспекте Дружбы. Точнее, на участке улицы от дома №38 по проспекту Дружбы до его пересечения с проспектом Октябрьским.- В связи с многочисленными обращениями граждан, для обеспечения безопасности дорожного движения с 9 февраля 2021 года по местному проезду проспекта Дружбы на участке от Дружбы, 38, до пересечения с проспектом Октябрьский будут установлены дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничениями стоянки» с 21.00 до 07.00, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.Автомобилистам следует учесть это при выборе места стоянки.