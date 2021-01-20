Глава областного центра Илья Середюк рассказал, как будет выглядеть продолжение бульвара Строителей, которое строится одновременно с застройкой 74-микрорайона.Во время выездного совещания, которое было посвящено застройке 74-го микрорайона, где расположится ЖК «Верхний бульвар», Илья Середюк побывал на стройплощадках. А после в соцсетях рассказал об итогах совещания. Мэр отметил, что на одном из четырех многоквартирных домов уже начали устройство кровли, а трех – идут работы по строительству каркаса. Особое внимание мэр уделил будущему продолжению бульвара Строителей. Он должен будет связать улицу Марковцева и улицу Северную. Длина дороги составит 1,3 километра, а ширина проезжей части- 15 метров. Четырехполосную дорогу разделят островки безопасности.- Также проектом предусмотрены шестиметровые тротуары, разделенные на зону для пешеходов и велосипедистов, - отметил мэр Илья Середюк. - После завершения строительства планируем запустить маршруты городского пассажирского транспорта.