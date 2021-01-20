В Кузбасс поступит более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Их ждут до конца февраля.В администрации правительства Кузбасса прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждалась массовая вакцинация в регионе.-Прививка — это главная защита от коронавируса для тех, кто еще не переболел. Для выработки коллективного иммунитета должно быть привито более 60 процентов взрослого населения. Это позволит спасти много жизней. Поэтому особенно важно обеспечить доступность вакцинирования для кузбассовцев, — отметил губернатор Сергей Цивилев.Сейчас в регион уже поступило 14432 дозы вакцины. За счет новых поставок до конца февраля их число увеличится до 120400 доз. Первую прививку из двух обязательных уже сделало 7383 человека, 2688 кузбассовцев поставили оба компонента вакцины.Сейчас в больницах области желающих привиться ждут в 63 кабинетах. В ближайшее время около 20 прививочных пунктах появится в крупных торговых центрах.Как сообщил министр здравоохранения Михаил Малин, по уровню заболеваемости коронавирусом Кузбасс находится на 80 месте в России, то есть является одним из самых благополучных регионов. Однако эпидемиологи не исключают весенней и осенней вспышек заболеваемости, поэтому рекомендуют прививаться. Вакцина защищает от заражения на срок от года до двух лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации.(подробности)Министр ЖКХ Кузбасса решился привиться от коронавирусаМинистр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела. (подробности)Мэр Новокузнецка рассказал о количестве привитых от коронавируса Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины. (подробности)