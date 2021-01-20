Администрация Кемерова сообщила, что в 2021 году планируются работы по обновлению теплосетей.Работы пройдут в Ленинском, Центральном и Кировском районах областного центра, а также в Кедровке и Промышленновском. Всего планируется заменить 3458 метров труб, из которых 832 – трубы магистральной сети. 1472 метра труб квартальных сетей заменит Северо-Кузбасская энергетическая компания, 1154 – Сибирская генерирующая компания.Кемеровские энергетики уже провели работы по диагностике сетей и выяснили, каким участкам требуется замена. Отметим, что самый старый из них находится в Кедровке, на Стахановской 8 – этот участок теплосетей обогревает жителей уже 56 лет. Сейчас энергетики подготавливают необходимые материалы и ищут подрядчиков для работ.