Опорный вуз Кузбасса сообщил об увеличении количества бюджетных мест в грядущем учебном году. Это произойдет в рамках распределения между российскими вузами 588 тысяч бюджетных мест, что на 11 561 больше в сравнении с прошлым годом.В 2021/22 учебном году в Кемеровском государственном университете будет доступно в сумме 1813 бюджетных мест по всем уровням образования.Как сообщает пресс-служба КемГУ, на направление «Медицинская биохимия» (специалитет) выделено 20 бюджетных мест, на направление подготовки «Ветеринария» (специалитет) - 35 бюджетных мест. Также вдвое выросло количество бюджетных мест на направление подготовки «История» - теперь их 48.Общее количество бюджетных мест также увеличилось: на очной форме обучения бакалавриата - 1189 (2020 год -1184), специалитет - 145 (2020 год - 82), магистратура - 479 (2020 год - 460).