Появилось новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о продлении некоторых ограничений в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции. Документ опубликован в электронном бюллетене правительства региона.В соответствии с распоряжением, подписанным во вторник, 19 января, в очередной раз продлевается режим изоляции в домашних условиях для жителей в возрасте 65 лет и старше.Напомним, что пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Исключением являются и случаи, когда нужно покинуть дом в связи с семейными нуждами, в иных экстренных и бытовых ситуациях.Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации. (подробности)Министр ЖКХ Кузбасса решил привиться от коронавирусаМинистр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела. (подробности)Мэр Новокузнецка рассказал о количестве привитых от коронавирусаМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины. (подробности)