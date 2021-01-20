В Кузбассе по состоянию на утро 20 января умерли еще два человека с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.- У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Она проживала в Кемерове.У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - сообщили подробности в штабе.Также за минувшие сутки 109 пациентов заболели, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 28 263 человек. Выздоровели 164 пациента, а за все время уже 25 576.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2183 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.