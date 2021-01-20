В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 109 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 28 263 жителя.По сообщению штаба, выздоровевших за сутки зафиксировано больше, чем заразившихся, - 164 человека. Общее число пациентов, которые справились с болезнью, достигло 25 576. К сожалению, справились не все - умерли еще два пациента, а всего 504 с начала пандемии.- У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Она проживала в Кемерове.У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - сообщили подробности в штабе.Сейчас медицинскую помощь получают 2183 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.