Накануне в Белове, на Октябрьской улице, около 17.30 произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.33-летний водитель Chevrolet Lacetti при повороте налево на зеленый не уступил дорогу едущему навстречу Mitsubishi Lancer. В результате такого маневра автомобили столкнулись.Водитель Chevrolet Lacetti сильно пострадал. Мужчину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадал ли водитель Mitsubishi Lancer - не уточняется. В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.За 2020 год по схожим обстоятельствам произошло 442 ДТП. Для 13 человек они закончились летальным исходом, 626 человек отделались травмами различной степени тяжести. С начала 2021 года кузбасские сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более четырехсот водителей за нарушения ПДД.Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.