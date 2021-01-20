За прошедшие сутки в Кузбассе два города стали лидерами по числу вновь выявленных случаев коронавируса. При этом у них большой отрыв от других территорий, попавших в сводку оперштаба.- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 20, Кемерово - 17, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск и Яшкинский муниципальный округ - по семь, Юрга - шесть, Анжеро-Судженск и Калтан - по пять, Прокопьевск и Новокузнецкий район - по четыре, Мыски и Осинники - по три, Беловский и Таштагольский районы, город Березовский, Топкинский и Яйский муниципальные округа - по два, Полысаево, Тайга, Кемеровский и Чебулинский муниципальные округа - по одному, - рассказали подробности в штабе.Таким образом, с начала пандемии заболели уже 28 263 человека. За сутки выздоровели 164 пациента, а за все время - 25 576. Скончались 504 человека, в том числе два - за прошедшие сутки.Медицинскую помощь получают 2183 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.