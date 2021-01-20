Кемеровчанин рассказал, зачем решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. На данный момент мужчина поставил уже оба компонента вакцины.Житель областного центра Валентин Шелудько о возможности привиться узнал от руководства предприятия, на котором работает.- Позвонили из поликлиники, в которой мы проходим медосмотры, и сказали, что можно бесплатно пройти вакцинацию, - рассказал мужчина. - В декабре, 25-го числа, была первая прививка, 15 января - вторая. И после первого, и после второго раза чувствую себя хорошо, температура не поднималась.Он добавил, что на вакцинацию пошел сознательно, так как именно это, по словам горожанина, позволит остановить пандемию.- Считаю, что прививка защитит нас от этой страшной болезни. На прививку мы пошли всей семьей, - подчеркнул кемеровчанин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации. (подробности)Министр ЖКХ Кузбасса решил привиться от коронавирусаМинистр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела. (подробности)Мэр Новокузнецка рассказал о количестве привитых от коронавирусаМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины. (подробности)