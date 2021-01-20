Кемеровские судебные приставы арестовали автомобиль кемеровчанина. Он периодически не платил алименты своей восьмилетней дочери. В итоге мужчина задолжал крупную сумму - 350 тысяч рублей.Приставы предупреждали должника о том, что ему грозит конфискация имущества, если он не погасит задолженность добровольно в установленный срок. Однако мужчина не смог выполнить требования, и в результате его автомобиль оказался арестован. Помимо этого, должник также лишился средств на банковском счете и заработной платы.Сейчас автомобиль находится у владельца на хранении, приставы предупредили его об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту. Автомобиль оценили в 500 тысяч рублей. Чтобы сохранить его, мужчине придется выплатить задолженность в десятидневный срок, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.