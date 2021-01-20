В Кузбассе мужчину насмерть сбил электропоезд. Он пытался перебежать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.В Ленинске-Кузнецком транспортным полицейским поступило сообщение о травмировании человека на железной дороге. Происшествие случилось на железнодорожном переезде в черте города Ленинска-Кузнецкого (5 пикет 193 километра перегона станций Ленинск-Кузнецкий-1 – Раскатиха).Как было установлено, машинист электропоезда заметил мужчину, который перебегал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на применение экстренного торможения, наезда избежать не удалось.-Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Погибший оказался 54-летний уроженец Ленинск-Кузнецкого района без определенного места жительства, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.Правоохранители просят кузбассовцев соблюдать осторожность на железнодорожных путях и переходить их в строго отведенных местах, обращая внимание на сигналы светофоров.