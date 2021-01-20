Следственный комитет Кузбасса проверяет случаи, при которых пострадало четверо детей. Малолетние получили серьезные травмы при катании на «плюшках».Региональный СК расследуется три случая травмирования детей, которые произошли в период с 5 по 7 января. Серьезные травмы получили четыре человека.-В каждом случае катание на «плюшках» происходило на необорудованных склонах. Все эти случаи исследуют следователи, - сообщили в ведомстве.Отметим, что число этих случаев могло увеличиться. В недавно очевидцы поделились в социальных сетях шокирующим видео о там, как ребенок на «плюшке» едва не вылетел на оживленную дорогу. К счастью, водитель ехал медленно и успел среагировать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео: Ребенка на плюшке чудом не сбила машинаНакануне в одном из пабликов появилось видео, в котором ребенок на тюбинге на полной скорости съезжает на проезжую часть. Автор в посте к ролику пишет, что «плюшка» доехала до середины дороги. Инцидент произошел у Лысой горки в Кемерове.(подробности)