Без холодной воды остались шесть домов в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе из-за коммунальной аварии без холодной воды осталось шесть домов. Сейчас специалисты пытаются восстановить подачу ресурса.

Во вторник, около 22.30, в Анжеро-Судженске, на улице Желябова, произошел порыв, предположительно, центральной линии. Об этом сообщил в своем Instagram мэр города Александр Рыбалко со ссылкой на данные местного водоканала.

«Для устранения аварийной ситуации ограничена подача холодной воды 20 января до 5.00, а также с 9.00 до устранения. Под отключение попадают дом № 11 на улице Желябова, дома № 10, 6а, 2а, на улице 50 лет Октября, дома 3а, 5а на улице Ломоносова», - написал глава города.

Примечательно, что в комментариях к посту одна из жительниц сообщила мэру о другом ЧП.

«По улице Просвещения, 36 прорвало центральное водоснабжение! 9 дней топит подполья, соседние гаражи. Обзвонили все инстанции, все на прежнем месте», - рассказала женщина.

Александр Рыбалко ответил, что в настоящее время вся техника работает на устранении порыва на улице Желябова, а после этого поедет устранять порыв на улице Просвещения.