Мэрия Кемерова потратит 6 миллионов рублей на отлов бродячих животных Фото: Мария ЛЕНЦ

Кемеровская мэрия готова потратить 6 миллионов рублей на отлов бродячих животных. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

На едином портале государственных закупок проводится новый электронный аукцион на проведение комплекса мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2021 году.

Подрядчик, которого определят по итогам аукциона, будет выполнять работы в Центральном, Заводском, Ленинском, Рудничном и Кировском районах города до 31 декабря.

Что касается объема работ, закрепленных за подрядчиком, то ему предстоит заниматься отловом, стерилизацией, временным содержанием животных в приюте, а также чипированием и дальнейшим выпуском на место отлова.

Заявки на аукцион принимаются до 28 января, а 29 будет определен победитель. Как следует из документации, стартовая цена контракта составляет 5 929 300 рублей. Их выделит городской бюджет.