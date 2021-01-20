Кузбасс по размеру дефицита бюджета занял первое место в России Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кузбасс по размеру дефицита бюджета занял первое место в России по итогам 2020 года. Рейтинг регионов составило Федеральное казначейство.

По итогам прошедшего года у 58 регионов из 85 образовался дефицит бюджета. Их совокупный дефицит достиг 762,2 миллиарда рублей, что равняется пяти процентам от общих доходов регионов. Эти данные содержатся в предварительной информации Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Самое высокое значение дефицита по отношению к доходам региона показал Кузбасс - это -21 процент, сообщает РБК. Далее следуют Тюменская область (-20 процентов), Удмуртская Республика (-16 процентов), Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан и Архангельская область (у всех -14 процентов).

По мнению экспертов, к таким показателям привела пандемия коронавируса, а также снижение цен на нефть.