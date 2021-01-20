Погодный коктейль: Кузбассовцев ждут морозы, метели и плохая видимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на четверг, 21 января. Судя по предоставленным данным, жителей Кузбасса ждет настоящий коктейль из низких температур, осадков и сложных погодных условий.

В ночь на 21 января по области прогнозируется -22… -27 градусов, местами будет до -34, а вот по югу всего лишь -13… -18. Днем воздух прогреется до -13… -18 градусов, а по югу до -3… -8. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днем с порывами до 14 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах небольшой снег, кое-где изморозь. Днем небольшой снег, в отдельных районах умеренный снег, метели, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -29… -31 градус, днем будет -13… -15. Южный ветер разовьет скорость 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров. Ночью осадков не ожидается, а вот днем пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко.

- 21 января на территории Кемеровской области ожидается: ночью минимальная температура воздуха местами -30... -34, днем снег, местами метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, - сообщили в Гидрометцентре.

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