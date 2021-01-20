В Кузбассе ищут гробовщика на зарплату в 80 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сообщение о поиске сотрудников для местной компании разместил один из популярных пабликов Кузбасса. Зарплату специалисту обещают вполне приличную - до 80 тысяч рублей.

При этом и требования к соискателям предъявляются высокие. Это желание работать и зарабатывать, пунктуальность и ответственность, умение общаться. Будущий сотрудник компании должен быть мобильным, а для этого необходимо наличие личного автомобиля.

То самое объявление. ФОТО: инстаграм, "Инцидент Кузбасс"

Привлекательно и то, что для работы не требуется опыта, однако если он имеется, это только приветствуется - об этом также сообщают в объявлении, размещенным в паблике. К слову, время для того, чтобы сообщить о своем желании работать, не ограничено. За 80 тысяч в месяц одно из похоронных бюро областного центра ищет себе похоронного агента.