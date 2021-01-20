В январе в Кузбассе сгорели 34 автомобиля

В январе в Кузбассе сгорело 34 автомобиля Фото: Екатерина РОМАНОВА

С начала января кузбасские автомобилисты лишились своих транспортных средств. 34 автомобиля пострадали от пожаров, вызванных неисправностями электрооборудования, систем, механизмов и узлов - сообщает кузбасский МЧС.

Сотрудники ведомства утверждают, что пик автопожаров приходится на холодные сезоны - осень и зиму. Автолюбители зачастую устанавливают системы автозапуска и обогрева, собранные «на коленке» с паяльной лампой. Неисправность подобных самодельных устройств приводит к пожару, который поглощает автомобиль за считанные минуты.

МЧС рекомендует автомобилистам не пренебрегать своей безопасностью и соблюдать все меры предосторожности, которые помогут предотвратить возгорание в автомобиле.