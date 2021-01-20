Россельхозбанк запускает страхование процентов по вкладам

Новый продукт позволит компенсировать клиентам потерю дохода по всем договорам срочных банковских вкладов в случае вынужденного досрочного расторжения договора по наиболее весомым причинам.

«Вклады являются одним из наиболее стабильных инструментов для сохранения и приумножения личных финансов. В отличие от инвестиционных продуктов, доход по ним гарантирован и не зависит от колебаний рынка. Однако иногда клиенты вынуждены прибегнуть к досрочному снятию средств со вклада в связи с непредвиденными или неотложными тратами, что приводит к потере начисленных за предыдущие периоды процентов. Страховой полис предоставляет клиентам возможность закрытия срочного вклада без потери дохода. Уверена, новый продукт будет востребован у вкладчиков, заинтересованных в сохранении своей прибыли в любой ситуации», - прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

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