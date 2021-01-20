Балкон или холодильник: Новокузнечане обсуждают странную пристройку в многоэтажке. Фото: Подслушано Новокузнецк/ vk.com

В Новокузнецке местные жители обсуждают странную пристройку на втором этаже одной из пятиэтажек. Необычная конструкция похожа то ли на холодильник, то ли на балкон, но в сильно урезанном виде.

Внимание прохожего привлек странный балкон - конструкция шириной в половину створки вплотную примыкает к окну на втором этаже. Автор поста задается вопросом, законно ли такое увеличение площади или подобные пристройки не возбраняются.

Комментаторы между тем отнеслись к увиденному с юмором, сравнив балкончик с холодильником. Кто-то предположил, что хозяин квартиры соорудил импровизированную курилку. А некоторые в открытую возмутились: «Квадратный метр без оплаты?! Ну все, отправляю во все инстанции».

Фотографией тем временем заинтересовались городские власти. В комментариях к посту они попросили автора указать номер дома с необычным балконом.