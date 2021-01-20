Россельхозбанк выдал 1,1 миллиарда рублей сельской ипотеки в Кузбассе в 2020 году

Сельская ипотека значительно снизила финансовую нагрузку заемщикам, которые решили построить или купить жилой дом/квартиру на селе. Вместо средней стандартной ставки по рынку в размере 8-11 процентов годовых клиент Россельхозбанка по сельской ипотеке оплачивает проценты по ставке от 2,7 процента годовых.

В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены 1090 сельских территорий (агломераций), а так же города с численностью населения до 30 тысяч. Утвержденный список населенных пунктов можно посмотреть на сайте Минестерства сельского хозяйства. Подать заявку на ипотечный кредит можно через специальный сервис «Свое Жилье» на сайте www.rshb.ru либо через мобильное приложение», - отмечает директор Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10 процентов. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё».

Также доступны программы рефинансирования кредита, взятого на жилье, по льготной ставке госпрограммы.

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