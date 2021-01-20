В Кузбассе изменились сроки приема детей в первый класс Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе в этом году изменились сроки приема детей в первый класс. Об этом сообщает региональное министерство образования.

В 2021 году изменился порядок приема детей в организации начального, основного и среднего общего образования. Самое главное - изменились сроки подачи документов. И если в прошлом году прием начинался с 1 февраля, то теперь передвинулся на 1 апреля. Подавать документы можно до 30 июня.

- Для тех, кто планирует отправить ребенка в учреждение, которое находится за пределами района проживания, предусмотрен период с 6 июля до момента заполнения свободных мест (не позднее 5 сентября). Уже в середине марта муниципалитеты распределят школы по микрорайонам - вся информация будет опубликована на сайтах образовательных организаций, - сообщили в министерстве.

Дети, которые проживают в одной семье и имеющие общее место жительства, получили преимущество при приеме в первый класс той школы, где учатся их братья или сестры. При наличии такого права родителям к стандартному пакету документов нужно приложить еще и справку с места работы.