Россельхозбанк проанализировал изменения транспортных предпочтений россиян в 2020 году

Наблюдался существенный рост спроса на услуги общественного транспорта и такси по сравнению с показателями годом ранее. При этом доля каршеринга и личного транспорта снизилась. Этому способствовали развитие инфраструктуры и повышение уровня комфорта общественного транспорта, а также возросшая конкуренция на рынке такси и рост цен на бензин. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику по тратам клиентов на разные виды транспорта за прошлый год.

Самый сильный прирост спроса в прошлом году продемонстрировал общественный транспорт. За год число транзакций на оплату этого способа передвижения выросло в 2 раза. Общая сумма таких операций увеличилась на 17 процентов. В результате доля трат россиян на общественный транспорт в общем числе транзакций по оплате разных видов транспорта за год увеличилась с 13 процентов в 2019 году до 20 процентов.

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