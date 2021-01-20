В Кузбасс обнаружили сайты о продаже фальшивых дипломов Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе прокуратура обнаружила сайты о продаже фальшивых дипломов. Незаконный интернет-ресурс выявлен в ходе проверки.

Прокуратура Заводского района города Кемерово установила, что на одном из сайтов размещены объявления о продаже дипломов, а также других официальных документов. При этом сведения находились в свободном доступе у всех пользователей.

-За подделку и использование поддельных официальных документов предусмотрена уголовная ответственность, предложение приобрести такие документы является незаконным, - отметили в пресс-службе прокуратуры области. - В связи с этим прокурор Заводского района направил в суд административное исковое заявление.

Представитель надзорного ведомства потребовал признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению.В январе Центральный районный суд полностью удовлетворил это требование, в связи с чем сайты будут заблокированы.