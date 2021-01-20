Фура с продуктами загорелась возле новокузнецкого ТЦ ФОТО: кадр видео инстаграм, ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

Клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из прицепа фуры, сняли на видео новокузнечане. Грузовик загорелся прямо возле торгового центра.

Около четырех часов дня в среду, 20 января, на площадке возле торгового центра «Заря», что в Новокузнецке, загорелась фура. Невольные очевидцы ЧП сняли пожар на видео, а позже разместили его в одном из популярных пабликов. Камера запечатлела густой дым и языки пламени, которые вырываются из рефрижератора. Неподалеку на земле валяются банки и пластиковые бутылки с напитками.

В пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области отметили, что к тому моменту, когда прибыло первое подразделение пожарной охраны, из рефрижератора грузового автомобиля шел дым.

- В результате пожара обгорели продукты питания на общей площади в 12 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность электрооборудования автомобиля. Однако точную причину и обстоятельства пожара специалистам предстоит еще установить.