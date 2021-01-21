В Кузбассе прививать от коронавируса будут в торговых центрах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе от коронавируса начнут прививать в крупных торговых центрах. Такое решение было озвучено на заседании областного штаба под председательством губернатора Сергея Цивилева.

Сейчас в регион поступило 14432 дозы вакцины. С учетом новых поставок до конца февраля Кузбасс получит в общей сложности 120, 400 тысячи доз. Первую прививку двухфазной вакцины «Спутник V» уже сделали 7383 человека, 2688 кузбассовцев поставили оба компонента вакцины.

Для тех, кто хочет пройти вакцинацию, в городах и районах области открыто 63 прививочных кабинета в больницах. Кроме того, пункты вакцинации будут открыты и в крупных торговых центрах региона, заявили в администрации правительства Кузбасса. Сейчас там готовят помещения, а также устанавливают холодильное оборудование для хранения вакцины. Предполагается, что таких пунктов может быть около 20.