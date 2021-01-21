Пациентов перестанут тестировать на антитела перед прививкой от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбассовцев теперь не будут тестировать на антитела перед тем, как поставить прививку от COVID-19. Новые правила вакцинации опубликовал минздрав региона.

Накануне министерство здравоохранения Кузбасса опубликовало на своем сайте стандартную операционную процедуру. Документ определяет работу медицинских организаций, которые осуществляют у взрослых вакцинацию против COVID-19.

В приложенном письме отмечается, что теперь при подготовке пациентов к вакцинации направлять их на тест для выявления антител lgG и lgM нет необходимости. Вместе с тем направить на тестирование могут в случае, если пациент в течение последних двух недель контактировал с зараженным COVID-19 или у него есть симптомы этой болезни.

Стандартная операционная процедура регламентирует весь процесс проведения вакцинации - от условий хранения вакцины до ее непосредственного введения пациенту.